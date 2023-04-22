خليك في عصير الليمون هيحسن الهضم ويعزز المناعة فى العيد

كتبت ميرفت رشاد

الليمون هو ثمار مستديرة وحامضة إنها مصدر قوة للفيتامينات والمواد المغذية مثل فيتامين سي والكالسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم، معبأة بالعناصر الغذائية ، فهي مفيدة للصحة، إنها تعزز المناعة، وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتمنع حصوات الكلى ، وتحسن امتصاص الحديد وتساعد على تحسين نسيج الجلد، ويحسن الهضم خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة مثل الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، وإليك فوائد عصير الليمون بانتظام، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

اشرب عصير الليمون لهذه الفوائد الصحية

1. يخفف من التهاب الحلق

شرب الماء الدافئ بعد إضافة قليل من العسل والليمون هو علاج منزلي معروف للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق، يمكن أن يكون للخليط تأثير مهدئ على التهاب الحلق. يقول الخبير إن فيتامين سي الموجود في الليمون ينظف الحلق ويعزز مناعتك.

2. منع حصوات الكلى

وقد لوحظ أيضًا أن عصير الليمون يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق زيادة مستويات سترات البول، يتمسك السيترات بالكالسيوم الذي يساعد أيضًا في منع تكون حصوات الكلى.

3. يساعد في الهضم

قشر ولب الليمون غنيان بالألياف القابلة للذوبان تسمى البكتين.،كما أنه يشجع على تكوين إنزيمات الجهاز الهضمي في الكبد، ما يساعد في التخلص من الفضلات من الجسم.

4. يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم تحت السيطرة، وبالتالي المساعدة في منع أي زيادة في مستويات السكر، هذا يقلل من خطر الإصابة بمرض .

5. يساعد في إنقاص الوزن

يحتوي الليمون على البكتين ويمنحك عصيره شعورًا بالشبع لفترة طويلة ، وهذا بدوره يجعل هدف فقدان الوزن الخاص بك أكثر قابلية للتحقيق، كما أن زيادة استهلاك الألياف ، وتحديداً من المصادر منخفضة الكثافة مثل الفواكه ، تساعد في تقليل وزن الجسم والدهون.

6. مصدر كبير لمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات مهمة تحمي خلاياك من الجذور الحرة الناتجة عن زيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم. بكميات كبيرة ، هذه الجذور الحرة مسؤولة عن إتلاف خلاياك ويمكن أن تسبب أمراضًا مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأنواع عديدة من السرطان.

7. يساعد في تقوية المناعة

يساعد فيتامين سي على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء في أجسامنا والتي تساعد في حماية الجسم من العدوى والأمراض. إلى جانب فيتامين ج ، يساعد في تقصير مدة وخطورة نزلات البرد. كما يساعد فيتامين سي في شفاء الجروح بشكل أسرع عن طريق تقليل الالتهاب وتشجيع إنتاج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين مهم يساعد في علاج الجروح.