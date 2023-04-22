اليوم السابع
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خروج حالتين من مصابى تسمم وجبة فسيخ فى قنا

السبت، 22 أبريل 2023 01:19 م
خروج حالتين من مصابى تسمم وجبة فسيخ فى قنا مستشفى فرشوط
قنا صابر سعيد

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أجرى الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، زيارة تفقدية للمرضي الذين أصيبوا نتيجة تناولهم وجبة فسيخ منذ عدة أيام.

أوضح تاوضروس، أن الحالة الصحية لإحدى الحالات وطفلتها تحسنت، وتم خروجهم من المستشفى عقب الاطمئنان عليهم، والمصابة المتبقية تخضع للرعاية الطبية الكاملة بالعناية المركزة بالمستشفى، مع التشديد بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم حتي التعافي والخروج.

وكانت قد أسفرت واقعة التسمم عن إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة بمستشفي فرشوط المركزي.
 

 


حالات تسمم

مستشفى فرشوط

صحة قنا

وكيل صحة قنا

خروج حالات تسمم

اخبار قنا



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