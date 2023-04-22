خروج حالتين من مصابى تسمم وجبة فسيخ فى قنا

قنا صابر سعيد

أجرى الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، زيارة تفقدية للمرضي الذين أصيبوا نتيجة تناولهم وجبة فسيخ منذ عدة أيام.

أوضح تاوضروس، أن الحالة الصحية لإحدى الحالات وطفلتها تحسنت، وتم خروجهم من المستشفى عقب الاطمئنان عليهم، والمصابة المتبقية تخضع للرعاية الطبية الكاملة بالعناية المركزة بالمستشفى، مع التشديد بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم حتي التعافي والخروج.

وكانت قد أسفرت واقعة التسمم عن إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة، تلقوا الرعاية الطبية اللازمة بالعناية المركزة بمستشفي فرشوط المركزي.

