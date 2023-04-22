اليوم السابع
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خادمة وراء سرقة عملات أجنبية من شقة فى القاهرة

السبت، 22 أبريل 2023 12:27 م
خادمة وراء سرقة عملات أجنبية من شقة فى القاهرة حبس ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البستاتين).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه وإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه ، إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وحال تواجدها بالشقة إستغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الإستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار ، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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