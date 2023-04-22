اليوم السابع
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حياة كريمة بسوهاج.. محطة صرف ساقلته الرئيسية بتكلفه 100 مليون جنيه

السبت، 22 أبريل 2023 04:00 ص
حياة كريمة بسوهاج.. محطة صرف ساقلته الرئيسية بتكلفه 100 مليون جنيه محطة صرف صحى ساقلته الرئيسية
سوهاج محمود مقبول

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تشهد محافظة سوهاج، تطورا سريعا فى مجال البنية التحتية للمحافظة من خلال الانتهاء والتشغيل لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى استهدفت 181 قرية على مستوى المحافظة داخل 7 مراكز مختلفة هى طما والمراغة وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والمنشاه.

وفى مقدمة تلك المشروعات القومية الهامة كانت مشروعات الصرف الصحى، حيث أن هناك المئات من القرى لا يخدمها بهذا المشروع والآن أصبحت تتمتع بهذه الخدمة ومن أخر المحطات التى دخلت الخدمة محطة الصرف الصحى الرئيسة بمدينة ساقلته بتكلفة إجمالية 100 مليون لخدمة 31 ألف نسمه تعرف على المشروع من خلال المعلومات التالية.

1 -  مكان المحطة مدينة ساقلته وتخدم سكان شرق المدينة.

2 – المحطة تم إنشاؤها على مساحة 1600 متر مربع.

3 – التكلفة الإجمالية للمحطة 100 مليون جنيه.

4 – المحطة تعمل بطاقة 45 ألف متر مكعب يوم.

5 – المحطة تخدم 31 ألف نسمه من أهالى مدينة ساقلته.

6 - المحطة تتكون من " عنبر الطلمبات الرئيسى، والبيارة، ومخزن، ومولد، وخزان وقود، ومبنى الإدارة، ومبنى المحولات".

7 - المحطة تعد أحد مكونات مشروع الصرف الصحى الرئيسى لمركز ومدينة ساقلته.

8 - المشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

 

أجزاء من محطة الصرف الصحى بساقلته
أجزاء من محطة الصرف الصحى بساقلته

 

محطة صرف صحى ساقلته الرئيسية
محطة صرف صحى ساقلته الرئيسية

 

محطة صرف صحى ساقلته من الداخل
محطة صرف صحى ساقلته من الداخل

 

محطة صرف صحى ساقلته
محطة صرف صحى ساقلته

 


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