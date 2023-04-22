حملات للتأكد من انتظام عمل المخابز فى ثانى أيام عيد الفطر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات رقابية وتفتيشية، للتأكد من توافر السلع الغذائية، وانتظام العمل بالمخابز البلدية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المديرية على استمرار انعقاد غرفة عمليات مديرية التموين لأعمال المخابز والأسواق ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية و قيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام العيد المبارك.

كما تتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية "إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب".

كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

ومازالت فرق الأجهزة الرقابية للمديرية تتابع انتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، كما تتابع توافر جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها ومدد صلاحيتها.