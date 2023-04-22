حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإيقاف البناء المخالف بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع عدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية بالدور السادس علوي بالعقار الكائن عزبة الخروعة، وكذا إزالة أعمال مخالفة عبارة عن غرف من الطوب بأحد الملاعب بشارع مصطفي كامل فضلا عن إزالة مباني مخالفة بعزبة كردون وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار من الطوب الأبيض بقرية بالكيلو 45 وكذا إزالة سور من الطوب الأبيض بقرية اليمن فضلا عن إزالة سور من الطوب الأبيض بنجع الصعايدة.

وقام حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة عقار مكون من دور أرضي وأول علوي بطريق أم زغيو خلف شركة فيروز علي مساحة 1000م٢ فضلا عن إزالة دور أول علوي بالعقار الكائن شارع المستشار محمد خفاجي أبو تلات بحري.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.