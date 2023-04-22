اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جورجيا تعلن اعتقال قيادى سابق بتنظيم داعش الإرهابى

السبت، 22 أبريل 2023 10:42 ص
جورجيا تعلن اعتقال قيادى سابق بتنظيم داعش الإرهابى شرطة جورجيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات جورجيا اليوم السبت اعتقال مالخاز باكساشفيلي، القيادي بإحدى الجماعات التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، جراء عملية خاصة نفذها مركز مكافحة الإرهاب التابع لجهاز أمن الدولة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، ذكرت السلطات أن باكساشفيلي، وهو مواطن جورجي، غادر البلاد عام 2013 متجها إلى سوريا حيث انضم إلى "داعش".

وكان باكساشفيلي على صلة وثيقة بكبار القادة العسكريين في "داعس" وشغل منصب نائب قائد في إحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش"، وشارك بنشاط في الأعمال القتالية وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية، حسب السلطات.

ويواجه القيادي الداعشي في وطنه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و17 عاما.

 
 

جورجيا

داعش

داعش فى جورجيا

تنظيم داعش

الإرهاب

الحرب على الإرهاب

مكافحة الإرهاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة