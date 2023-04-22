تعرف على ملامح خطة تطوير محمية جبل علبة.. أبرزها دمج السكان المحليين فى الأنشطة

هناك بعض الملامح الخاصة بتطوير محمية جبل علبة ارتبطت بشكل الحياة فيها والتحديات البيئية المرتبطة بها وذات الصلة بالقضايا البيئة المرتبطة بتغير المناخ كالتصحر والأنواع الغازية من الحيوانات داخل المحمية، وكذلك الزراعة والصيد والتفحيم كأنشطة مرتبطة بالسكان يتم ممارستها داخل المحمية.

كما تضم خطة التطوير عملية الرصد الكامل للحياة البرية والبحرية كموارد طبيعية داخل المحمية وتحديدها للحفاظ عليها، إضافة لإنشاء مسارات استرشاديــة ولافتات داخل بمناطق المحمية.

كما تتضمن خطة التطوير إقامة وحدات وبوابات داخل المحمية، وكذلك عمل دوريات تأمينية للحد من المخالفات داخل مناطق المحمية.

ويراعى برنامج تطوير المحميات فى كل محميات مصر، السكان المحليين بالمحمية باعتبارهم عنصر أساسى بالمحمية، حيث يعدون هم الحراس الطبيعيين لهذه المحميات، فهم يعيشون حياتهم بالكامل داخل المحمية، حيث يتضمن التطوير إعداد برامج توعية، اضافة لتقديم معونات ورعاية صحية للسكان المحليين داخل المحمية.، إضافة إلى مشاركتهم فى إدارة المحمية وإتاحة فرص عمل لهم.