تعرف على امتيازات الملتحقين بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات

كتب محمود عبد الراضي

يحصل خريجو الجامعات الملتحقون بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة على العديد من الامتيازات عقب تخرجهم، أبرزها منحهم مكافأة توازي "الراتب" المقرر للمؤهل الحاصلين عليه طوال مدة دراستهم بأكاديمية الشرطة

ويمنح الخريج عقب ذلك شهادة الدبلوم في مواد الشرطة عقب تخرجه، ويمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها الرعاية الصحية بمستشفيات الشرطة، والرعاية الرياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة، والرعاية الاجتماعية فى "المصايف والحج والرحلات"، والرعاية الثقافية المتمثلة فى السماح له بالدراسات العليا والبعثات.