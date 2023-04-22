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تعرف على امتيازات الملتحقين بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات

السبت، 22 أبريل 2023 03:00 ص
تعرف على امتيازات الملتحقين بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يحصل خريجو الجامعات الملتحقون بقسم الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة على العديد من الامتيازات عقب تخرجهم، أبرزها منحهم مكافأة توازي "الراتب" المقرر للمؤهل الحاصلين عليه طوال مدة دراستهم بأكاديمية الشرطة

 

ويمنح الخريج عقب ذلك شهادة الدبلوم في مواد الشرطة عقب تخرجه، ويمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة، وأهمها الرعاية الصحية بمستشفيات الشرطة، والرعاية الرياضية بالاشتراك في نوادي الشرطة، والرعاية الاجتماعية فى "المصايف والحج والرحلات"، والرعاية الثقافية المتمثلة فى السماح له بالدراسات العليا والبعثات.

 

 

 

 

 


كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة

كيفية التقديم لكلية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة



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