تراجع أسعار الدواجن 7 جنيهات.. والكيلو بـ 63 جنيها تسليم المزرعة

كتب - إسلام سعيد

هبطت أسعار الدواجن في المزرعة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 7 جنيهات إلى مستوى 63 جنيها تسليم أرض المزرعة، مع هدوء الطلب خلال فترة إجازة العيد عقب ارتفاع كبير في الاستهلاك والطلب خلال شهر رمضان، ويبلغ كيلو الدواجن تسليم المستهليكن حوالي 73 إلى 75 جنيها.

وبلغ سعر الدواجن الساسو 73 جنيها، وكتكوت أبيض يسجل يتراوح بين 8 و 9 جنيهات، وكتكوت الساسو يسجل 5 إلى 6 جنيهات، وأمهات بيضاء تبلغ 50 جنيها للكيلو .

وعن أسعار البيض الابيض فى المزرعة تسجل 108 جنيهات مع زيادة معروض البيض جزئيا، فى حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 109 جنيهات، والبيض البلدى 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها تسليم المستهلكين.

وشددت شعبة الدواجن على ضرورة تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.

وتؤكد شعبة الدواجن، أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار انفلونزا الطيور.