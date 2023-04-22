تحرير 40 محضر مخالفات للمخابز بسمسطا ببنى سويف فى ثانى أيام العيد

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف برئاسة نشأت معبد عدة حملات تفتيشية على المخابز البلدية بعدد من قرى المركز، للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والوزن القانونى ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فى ضوء توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت المجالس القروية التابعة بالتنسيق مع مكاتب التموين لتنفيذ حملات متفرقة أسفرت عن تحرير 40 محضرا، والتى تنوعت بواقع 16 محضرا بمخابز قرية بدهل، و9محاضر بقرية مازورة، و10محاضر بقرية الشنطور، و5محاضر بقرية دشطوط.

وتنوعت المخالفات التى تم ضبطها بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.