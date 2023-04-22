اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 02:01 م
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تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بمراكز البحيرة خلال أيام العيد

السبت، 22 أبريل 2023 01:09 م
تحرير 28 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بمراكز البحيرة خلال أيام العيد حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 28 محضرا لمخابز مخالفة بمراكز دمنهور والدلنجات وإيتاى البارود لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية. 
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين على، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددًا على أهمية  التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز مخالفة

تهريب الدقيق المدعم

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تحرير محاضر



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