اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 29 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

السبت، 22 أبريل 2023 11:10 م
بولندا تستقبل 29 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة لاجئون أوكرانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم السبت وصول 29 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو 11.3 مليون لاجئ.


وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و500 شخص غادروا بولندا أمس الجمعة عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى أكثر من 9.5 مليون شخص.


يذكر أن بولندا مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.


أوكرانيا

روسيا

لاجئو أوكرانيا

بولندا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة