انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر خلال إجازة عيد الفطر المبارك

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم السبت، ثانى أيام عيد الفطر المبارك، عن انتظام العمل داخل موانئ الهيئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة أن اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، يتابع العمل بالمواني، وشدد علي انتظام العمل والاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة التأمين، وعلي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.

وأعلن المركز الإعلامى بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفينة وتم تداول 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 421 شاحنة و21 سيارة حيث شملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 267 شاحنة و 19 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 154 شاحنة وسيارتين.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HANDY STRANGER وعلي متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من السعودية بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، كما تم تداول 3800 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.