انتشار القوافل الطبية والعيادات المتنقلة بالحدائق والمتنزهات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انتشرت القوافل الطبية والعيادات المتنقلة بالحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة الإسماعيلية، طبقا لخطة تواجد الفرق الطبية فى أماكن التجمعات والحدائق العامة والمنتزهات، خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تواجد الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالحدائق والمتنزهات ونسب التردد بجميع الادارات الصحية وإجراء الكشف الطبى للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان.

كما شاركت فرق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأة ولقاح فيروس كورونا ،مؤكدا على استمرار تواجد السيارات المتنقلة والمتابعة الطبية للمواطنين طوال ايام عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجه الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد، وتحت اشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، ومتابعه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية ،توزيع مواقع القوافل الطبيه بجميع ادارات الإسماعيلية الصحيه ذات التردد العالى وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتوعية والتثقيف الصحى للمواطنين.