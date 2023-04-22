اليابان تتأهب لإطلاق كوريا الشمالية أول قمر صناعي تجسسي

أ ش أ

وجه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم السبت، بزيادة الاستعدادات ورفع حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية، من المقرر إطلاقه حاملا أول قمر صناعي للتجسس.



وذكرت مصادر حكومية يابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن قوات الدفاع الذاتي ستعمل على نشر منظومات الدفاع الجوي الأمربكية الصنع "باتريوت" وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيجيس المضاد للصواريخ تحمل مقذوفات اعتراضية من طراز ستاندرد ميسايل -3.



وأفاد أحد المصادر بأن القوات "ستقوم باستعداداتها لتكون قادرة على الرد على أي إجراء قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان".



وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وأنه أمر المسؤولين بالمضي قدما في إطلاقه كما هو مخطط، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.