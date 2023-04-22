اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بالتشاجر فى القاهرة الجديدة بسبب "موتوسيكل"

السبت، 22 أبريل 2023 12:29 م
القبض على المتهمين بالتشاجر فى القاهرة الجديدة بسبب "موتوسيكل" مشاجره، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بنشوب مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.
 
بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (مالك مطعم– شقيقه)، مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان (5 أشخاص) مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول وعامل بمقهى بدائرة القسم لإعتراضه على غسيل الدراجات النارية التابعة للطرف الأول أمام المقهى محل عمله وعلى إثر ذلك قام الطرفان بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب وتراشق بالحجارة مناصرة للعامل بالمقهى محدثين ما بهم من إصابات.. وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، وإتهم كلاً من الطرفين بعضهم بالتسبب فى إحداث إصابتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

التجمع الخامس

اخبار الحوادث

مديرية امن القاهرة

مشاجرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة