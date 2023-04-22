العيد فى سيناء.. متطوعون يسعدون الأطفال بالقرى واحتفالات بمجالس العائلات..صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل أهالى شمال سيناء احتفالاتهم بثانى أيام عيد الفطر، وشهدت المجالس والدواوين للعائلات على امتداد المحافظة، مظاهر بهجة العيد، وتبادل التهانى والزيارات، بينما فضلت كثير من الأسر ومجموعات شبابية قضاء أوقات على شاطئ العريش، وفتحت مراكز الشباب أبوابها للمحتفلين بالعيد.

واستقبل أهالى محافظة شمال سيناء ذويهم القادمين من مناطق بعيدة ومحافظات أخرى لتهنئتهم بالعيد فى المجالس والدواوين، وفى كل ديوان قدت للقادمين للتهنئة بالعيد الحلويات وكحك العيد مع الشاى والقهوة العربية.

وأكد الأهالى بمناطق الشيخ زويد وقرى جنوب رفح وبئر العبد ووسط سيناء، أن احتفالاتهم بالعيد هذا العام تسير فى ظل أجواء آمنة مستقرة وتنقل بالسيارات ومترجلين على مدار الساعة، وحرص الأهالى على تزيين مجالسهم برفع علم مصر فوقها، واستقبال القيادات ورموز العائلات فيها.

وقام متطوعون شباب بتنفيذ حملات إسعاد للأطفال بقرى بئر العبد خلالها جابوا مناطق سكانية نائية محملين بالهدايا ولعب الأطفال ونفذوا برامج ترفيه اسعدت الصغار وذويهم.

وقامت أسر ومجموعات الشباب بإتخاذ أماكنها على طول شاطئ العريش ونصب خيام وقضاء وقت على الشاطئ من الصباح، وبدورهم تسابق مقدمى الخدمات لتوفير احتياجاتهم.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فتح مراكز الشباب والرياضة بالمدن والقرى لتنفيذ فعاليات "العيد أحلا" وسجل مركز شباب العريش نسبة إقبال من الأسر والشباب استقبلهم المركز بتقديم الهدايا ودعوتهم للإستفادة من الساحات الخضراء والملاعب.

واعلنت محافظة شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة مرافقها الحيوية وعمل الموظفين بها بنظام الورديات، وانعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجالس المدن والمديريات لاستقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها.

وواصلت شركة المياه درجة الاستعداد للحالة القصوى واستعداد فرق الطوارئ وغرفة العمليات وكافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة، والالتزام بنظام الورادي خلال فترة العيد .



احتفال الأطفال



احتفال الأطفال فى بئرالعبد



احتفال مراكز الشباب بالعيد بشمال سيناء



الاحتفال بالعيد بشمال سيناء



الشباب مع الأطفال يحتفلون بالعيد



بهجة العيد



شباب متطوعون يسعدون اطفال القرى ببئر العبد



شباب متطوعون يسعدون اطفال القرى ببئر العبد_1



شباب متطوعون يسعدون الاطفال



شباب متطوعون يسعدون الاطفال_1



فرحة الاهالى بالعيد بشمال سيناء



فرحة العيد بقرى بئر العبد



فرحة العيد فى قرى بئر العبد



فرحة العيد_1



من بهجة العيد بشمال سيناء