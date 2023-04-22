اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 08:49 ص
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العاهل المغربى يصدر عفوًا على 1518 شخصًا بمناسبة عيد الفطر المبارك

السبت، 22 أبريل 2023 08:00 ص
العاهل المغربى يصدر عفوًا على 1518 شخصًا بمناسبة عيد الفطر المبارك الملك محمد السادس - أرشيفية
أ ش أ

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أصدر العاهل المغربى الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون والموجودون فى حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف المحاكم المغربية، وعددهم 1518 شخصا؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأفاد بيان لوزارة العدل المغربية، الجمعة، بأنه بمناسبة عيد الفطر السعيد لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية أصدر الملك محمد السادس أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1518 شخصا".

وأضاف البيان أنه تم العفو عن مجموعة من المحكوم عليهم فى قضايا التطرف والإرهاب، بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.


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