"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: نسبة إشغال متوسطة على الشواطئ فى عيد الفطر

الإسكندرية جاكلين منير

قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم، بالمرور علي شواطئ القطاع الشرقى لتفقد مدى إلتزام مستأجرى وعمال الشواطئ بالتعليمات، وذلك بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، بالمتابعة المستمرة والرقابة علي الشواطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتحقيق أقصى درجات الإنضباط مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للرواد على كافة الشواطئ.

واجتمع رئيس الإدارة بعمال الشواطئ وهنائهم بعيد الفطر المبارك وحث العمال علي حسن استقبال الرواد وعدم استغلالهم، وأكد أنه لا تهاون فى معاقبة من يستغل الرواد ويفرض الإكراميات.

وقام الدكتور محمد عبد الرازق، بالمرور على شواطئ القطاع الشرقي، وأثناء المرور أكد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وأن فرق الإنقاذ أهم شئ، فأرواح الرواد تأتي في المقام الأول طبقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف.

وتم التنبيه على عدم نزول البدالات بدون اللايف جاكيت، التنبيه علي أهمية أبراج المراقبة وتواجد عمال الأبراج والخطوط العائمة للحفاظ على أرواح الرواد.

كما تم المرور على الرواد للتأكد من عدم دفع إكراميات والتأكيد علي ان خطوط الشكاوى متاحة طوال اليوم وجاهزة لاستقبال اى شكوى أو استفسار من قبل الرواد واهمية التواصل معنا فور التعرض لاى ابتزاز لنتخذ كافة الإجراءات اللازمة.

وشدد رئيس الإدارة على الإهتمام بنظافه الشواطئ والقيام بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للتأكد من نظافة الشواطئ، كما شدد على حفظ معدات الشواطئ بعيدا عن الاسوار لعدم حجب الرؤية، وعلى تقليم الأشجار لتكون بشكل يليق بالشواطئ وغير حاجب الرؤيا،و على ضروره فتح دورات المياه ومجانيتها وعدم غلقها نهائيا مع الإهتمام بالمرور عليها على مدار اليوم للتأكد من نظافتها، وأخيرًا التأكيد على منع دخول الشيشة والممنوعات الشواطئ للحفاظ علي خصوصية الرواد واحترام اداب الشاطئ وتواجد العائلات.

وأعلنت الإدارة عن عدم إستقبال طلبات الحجز الإلكتروني خلال أيام العيد علي أن يتم بدأ تشغيل طلبات الحجز الإلكتروني بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة،وأكدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.