اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 06:40 ص
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السفير الصيني في باريس: واشنطن لا تريد إنهاء النزاع فى أوكرانيا

السبت، 22 أبريل 2023 06:00 ص
السفير الصيني في باريس: واشنطن لا تريد إنهاء النزاع فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قال السفير الصيني في باريس، لو شاى، إن الولايات المتحدة لا تريد إنهاءالنزاع في أوكرانيا.

وأضاف لو شاي في حديث لقناة LCI الفرنسية، الجمعة: "من الضروري أن تهتم جميع الأطراف بالدخول في الحوار وأن ترغب فيه". وتابع: "الآن نرى من جانب القيادة الروسية رغبة في إطلاق المفاوضات، والجانب الأوكراني أعرب عن رغبته في المفاوضات أيضا".

وأضاف: "ولكن يبدو لي، أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب، ويستمر أعضاء الناتو بتوريدات الأسلحة لأوكرانيا".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أعلن خلال الاجتماع الأخير "بصيغة رامشتاين" للدول الداعمة لأوكرانيا، أن دول حلف الناتو قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 55 مليار دولار.


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