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الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى مدينة الجلالة.. صور

السبت، 22 أبريل 2023 10:34 م
الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى مدينة الجلالة.. صور الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بجولة تفقدية فى مدينة الجلالة.
 
 
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