الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية فى مدينة الجلالة.. صور السبت، 22 أبريل 2023 10:34 م الرئيس السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بجولة تفقدية فى مدينة الجلالة. الرئيس السيسى مدينة الجلالة عاجل السيسى الموضوعات المتعلقة الصحف المصرية.. الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء باحتفالية العيد السبت، 22 أبريل 2023 03:00 ص الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق للتهنئة بحلول عيد الفطر الجمعة، 21 أبريل 2023 08:14 م الرئيس السيسى يحتفل بالعيد مع أبناء شهداء الجيش والشرطة.. صور الجمعة، 21 أبريل 2023 02:24 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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