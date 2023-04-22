الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص في الفيوم، بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة كائنة بدائرة المركز لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها وضُبط بداخلها (مليون قطعة ألعاب نارية أحجام مختلفة - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية مُعدة للتعبئة).

بمواجهته إعترف بتصنيعه الألعاب النارية المشار إليها للإتجار بها والتربح من عائد بيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.