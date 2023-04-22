الداخلية تداهم شقة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بالمنوفية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة – 3 طبنجة معدلة – عدد من الطلقات النارية – 6 خزينة - عدد من أجزاء وأدوات التصنيع – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وقيامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.