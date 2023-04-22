اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 04:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يعتقل 12 متسللا أجنبيا على الحدود الشرقية

السبت، 22 أبريل 2023 04:00 ص
الجيش العراقى يعتقل 12 متسللا أجنبيا على الحدود الشرقية الأمن العراقى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية الجمعة، القبض على اثني عشر متسللا أجنبيا حاولوا عبور الحدود في محافظة واسط قادمين من إيران.

وأشار إعلام القيادة في بيان، أنه "من خلال الرصد الميداني المتواصل لقاطع المسؤولية، تمكن الفوج الثاني لواء الحدود العشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على اثني عشر متسللا من جنسية أجنبية باكستانية بعد محاولتهم عبور الحدود بصورة غير شرعية من جهة إيران".

وأوضح البيان أنه تم "تسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".


العراق

اخبار العراق

باكستان

ايران

واسط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة