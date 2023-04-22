اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 02:03 م
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الجوازات تخصص أماكن للحالات الإنسانية

السبت، 22 أبريل 2023 12:27 م
الجوازات تخصص أماكن للحالات الإنسانية تسهيل الاجراءات لكبار السن ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

 


الجوازات

الداخليه

حلالات انسانيه



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