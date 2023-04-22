اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة شاب سقط بدراجته النارية في حفرة بكفر شكر

السبت، 22 أبريل 2023 05:56 م
التصريح بدفن جثة شاب سقط بدراجته النارية في حفرة بكفر شكر جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر سقوطه في حفرة أثناء قيادة دراجة نارية بطريق البر الشرقي الجديد أمام قرية البقاشين دائرة المركز، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الشهود.

وكان قد لقي شاب مصرعه بعد سقوطه في حفرة بمنطقة البر الشرقي أمام قرية البقاشين التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغا بوجود جثة "أحمد ع أ"، 25 سنة، عامل، مقيم في قرية البقاشين، داخل حفرة أمام القرية دائرة المركز.

وانتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الواقعة تمت نتيجة سقوط دراجة نارية كان يستقلها الشاب الذي لقي مصرعه بسبب حادث انقلاب دارجته البخارية بالحفرة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

 

 


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