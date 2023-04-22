اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"التحطيب" لعب وفن وتحدى بين أبناء القبائل فى الصعيد

السبت، 22 أبريل 2023 02:00 م
"التحطيب" لعب وفن وتحدى بين أبناء القبائل فى الصعيد التحطيب لعبة العصا فى صعيد مصر
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تختلف العادات والتقاليد داخل المجتمعات فى كل بقعة من بقاع مصر، وتختلف معها المعانى والصفات، فإظهار الشجاعة والتعبير عن القوة فى الصعيد مصر يتمثل أحياناً بمهارة الفروسية وسباقات "مرماح" الخيول بجانب ممارسة "التحطيب" أو لعبة العصا.
 
عدسة "اليوم السابع" تكشف كواليس هذه اللعبة وما حولها من أسرار فى ممارستها بجانب الطقوس المرتبطة بها، وذلك من خلال ليلة "الكوبانية" فى محافظة أسوان، والتى تنعقد فيها مبارزات التحطيب بين أبناء القبائل.
 
وليال التحطيب فى صعيد مصر، تتعدد بتعدد الأماكن والمناسبات التى تنعقد لأجلها، ففى أسوان تقام منافسات "العصا" بحضور عدد كبير من الناس ويصاحبها مجموعة من العادات والتقاليد جرت العادة أن تكون مرتبطة بهذه اللعبة التى يلتف حولها الكثير من أبناء القبائل العربية فى صعيد مصر.
 
وهى ليال قديمة توارثها الأبناء من أجدادهم فهى موروث شعبى لدى أبناء القبائل العربية المختلفة، وتكون فرصة للتلاقى والتعارف بين الشعوب وتبرز معادن الرجال وبطولات الفرسان فى منافسات العصا، قبل دخولهم فى منافسات أخرى متعلقة بالفروسية وسباقات مرماح الخيول.
 
وليلة "التحطيب" هى فى الغالب أيضاً ليلة منفصلة تسبق يوم "المرماح" أو سباق الخيول، وتنعقد يوم الجمعة غالباً وتبدأ باستقبال الضيوف فى عصر هذا اليوم والذين يأتون من شتى أنحاء قرى المحافظة والمحافظات المجاورة لأسوان، بجانب حضور بعض الضيوف أيضاً من محافظات أخرى بعيدة، ولكن معظمهم أشخاص يجيدون لعبة العصا ويستمتعون بمشاهدة هذه المبارزات.
التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(1)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(2)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(3)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(4)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(5)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(6)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(7)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(8)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(9)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(10)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(11)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(12)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(13)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(14)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(15)
 

التحطيب-لعبة-العصا-فى-صعيد-مصر-(16)
 

التحطيب

لعبة العصا

اسوان

قرية الكوبانية

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

سره الباتع .. يسلط الضوء على فن التحطيب المصرى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:00 ص

سره الباتع.. حامد يدرب الفلاحين على "التحطيب".. اعرف تاريخ اللعبة الفرعونية

الأحد، 09 أبريل 2023 03:30 م

عملة نادرة .. التحطيب تراث شعبى على قوائم اليونسكو

الإثنين، 27 مارس 2023 08:30 م

أهالى الأقصر يختتمون ليالى موالد النصف من شعبان.. ختام مولد القطب أبو الحجاج الأقصرى بزيارة الضريح والذكر للشيخ أمين الدشناوى.. انتهاء احتفالات مولد الأمير غانم بن عياض.. و"الملاهى" و"التحطيب" أبرز العادات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة