"التحطيب" لعب وفن وتحدى بين أبناء القبائل فى الصعيد

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تختلف العادات والتقاليد داخل المجتمعات فى كل بقعة من بقاع مصر، وتختلف معها المعانى والصفات، فإظهار الشجاعة والتعبير عن القوة فى الصعيد مصر يتمثل أحياناً بمهارة الفروسية وسباقات "مرماح" الخيول بجانب ممارسة " التحطيب " أو لعبة العصا.

عدسة "اليوم السابع" تكشف كواليس هذه اللعبة وما حولها من أسرار فى ممارستها بجانب الطقوس المرتبطة بها، وذلك من خلال ليلة "الكوبانية" فى محافظة أسوان، والتى تنعقد فيها مبارزات التحطيب بين أبناء القبائل.

وليال التحطيب فى صعيد مصر، تتعدد بتعدد الأماكن والمناسبات التى تنعقد لأجلها، ففى أسوان تقام منافسات "العصا" بحضور عدد كبير من الناس ويصاحبها مجموعة من العادات والتقاليد جرت العادة أن تكون مرتبطة بهذه اللعبة التى يلتف حولها الكثير من أبناء القبائل العربية فى صعيد مصر.

وهى ليال قديمة توارثها الأبناء من أجدادهم فهى موروث شعبى لدى أبناء القبائل العربية المختلفة، وتكون فرصة للتلاقى والتعارف بين الشعوب وتبرز معادن الرجال وبطولات الفرسان فى منافسات العصا، قبل دخولهم فى منافسات أخرى متعلقة بالفروسية وسباقات مرماح الخيول.

وليلة "التحطيب" هى فى الغالب أيضاً ليلة منفصلة تسبق يوم "المرماح" أو سباق الخيول، وتنعقد يوم الجمعة غالباً وتبدأ باستقبال الضيوف فى عصر هذا اليوم والذين يأتون من شتى أنحاء قرى المحافظة والمحافظات المجاورة لأسوان، بجانب حضور بعض الضيوف أيضاً من محافظات أخرى بعيدة، ولكن معظمهم أشخاص يجيدون لعبة العصا ويستمتعون بمشاهدة هذه المبارزات.