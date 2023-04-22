البورسعيدية يلتقطون الصور التذكارية مع حمام السلام في ميدان الشهداء

بورسعيد - محمد عزام

استقبلت ساحة الشهداء"ميدان المسلة" بمحافظة بورسعيد ، عددا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تنمية سياحية غير مسبوقة.

وشهد "ميدان المسلة"، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة من المواطنين من زوار بورسعيد ، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، وسط أجوال معتدلة رائعة، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام .

وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن إمتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة ، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن بورسعيد استقبلت الالٱف من الزائرين من جميع المحافظات، وكان المحافظ قد وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا على التأكد من خدمات القري السياحية لتكون على أعلى مستوى ورفع كفاءة الحدائق والميادين والاهتمام بالنظافة العامة للطرق تحقيقا للمظهر الحضاري خلال عطلة العيد.