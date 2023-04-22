اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا من بلدة ريما غرب رام الله

السبت، 22 أبريل 2023 09:16 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا من بلدة ريما غرب رام الله الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز عبد الباسط البرغوثي (22 عاما) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه، حيث اندلعت مواجهات في البلدة، دون أن الإبلاغ عن إصابات.

 

الاحتلال الإسرائيلى

رام الله

الأراضى الفلسطينية

الأوضاع فى فلسطين

اعتقالات الاحتلال الإسرائيلى



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