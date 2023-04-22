الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابا من بلدة ريما غرب رام الله

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز عبد الباسط البرغوثي (22 عاما) عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه، حيث اندلعت مواجهات في البلدة، دون أن الإبلاغ عن إصابات.