الإرشاد الزراعى: سنابل القمح الصفراء تزين الحقول فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد، أن سنابل القمح الصفراء تزين الحقول الإرشادية بالقطاع الزراعى، من خلال الحملة القومية التى تهدف إلى النهوض بمحصول القمح الذى يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية.

وقال" سليمان" خلال تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الحملة القومية تأتى من خلال توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وتعليمات الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية والدكتور حسنى عطيه وكيل وزارة مديرية الزراعة بالمحافظة.

وأضاف بأنه تم عقد مدرسة داخل الحقل الإرشادى وتم التعرف على العوامل التى يجب إتباعها قبل عملية الحصاد بجانب التوصية بتأجيل ميعاد الحصاد فى حالة سقوط أمطار وتجفيف المصارف مع مراعاة التأكيد على ضرورة توريد محصول القمح.