الأطفال يمرحون بحدائق المنوفية فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. صور

المنوفية - محمود شاكر

انطلق العشرات من الأطفال بالعديد من مراكز وقرى محافظة المنوفية ، للاحتفال بثانى أيام عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة والفرحة الغامرة، وذلك بالعديد من الحدائق والمتنزهات.

فيما استقبلت حدائق مدينة أشمون، العشرات من زوارها من أهالي مركز ومدينة أشمون، احتفالا باليوم الثانى لعيد الفطر المبارك، واستخدم الأطفال العديد من الطرق للمرح عبر الألعاب المتواجدة بتلك الحدائق والمتنزهات.

من جانبة هنأ المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، جموع الشعب المصري وشعب محافظة المنوفية عامة ومركز أشمون خاصة بعيد الفطر المبارك.