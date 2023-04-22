اليوم السابع
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"الأزهر للفتوى" يوضح آداب الاستماع إلى القرآن الكريم

السبت، 22 أبريل 2023 10:35 ص
"الأزهر للفتوى" يوضح آداب الاستماع إلى القرآن الكريم مركز الأزهر العالمى للفتوى
كتب لؤى على

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قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، إن الاستماع إلى القرآن الكريم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه، والتي يتحصل منها على الأجر العظيم، والثواب الجزيل، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. [الأعراف: 204] ويستحب لمستمع القرآن الكريم أن يتحلى بجملة من الآداب، منها:
 
-  أن يستمع إلى القرآن الكريم بسكينةٍ وإنصاتٍ. 
- أن يتدبر ويتفكر فيما يسمعه من آيات الذكر الحكيم. 
- أن يستمع إلى القران الكريم بعيدًا عن الضوضاء؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع والتدبر.
-  ألا يشوش على قراءة القرآن، ولو بمدح القارئ والثناء عليه. 
- أن يكون مُتوضئًا؛ ليسجد سجدة تلاوة إذا استمع إلى آية سجدة.
-  أن يتفاعل مع ما يسمعه من آيات القران الكريم، فإذا استمع إلى آية بشارة سأل الله إياها، أو آية عذاب تعوذ بالله منه.
-  أن يداوم على استماع القرآن الكريم؛ ليكون دائم الصِّلة بالله تعالى.
 
 

سماع القران الكريم

مركز الازهر العالمى للفتوى

الازهر الشريف

فتوى

سماع القران



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