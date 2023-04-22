الأتوبيس النهرى بالقاهرة ينظم رحلات نيلية للقناطر الخيرية 6 ساعات بـ50 جنيها

كتب سيد الخلفاوى

ينظم الأتوبيس النهرى بمرس الهابى لاند بالقاهرة - بجوار كوبرى تحيا مصر بالمظلات - رحلات نيلية للقناطر الخيرية ورحلات لمدة ساعة فى النيل بالتزامن مع احتفال المصريين بثاني أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تنطلق الرحلة من المرسى للقناطر الخيرية وتنتظر الركاب فى مرسى القناطر لمدة ساعتين ثم تعود بهم مرة اخرى لمرسى القاهرة بنفس سعر التذكرة.

ويتم تنظيم فسحة نيلية وحسب الطلب لمدة ساعة فى النيل بـ25 ورحلة لمدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات بـ50 جنيها، حيث يتم تجميع 50 فردا للرحلة فى اتوبيس مكيف بدورين مجهز بدورات مياه.

وتشمل تذكرة القناطر الخيرية، رحلة ذهاب وعودة من المظلات للقناطر تنتظر الركاب 3 ساعات فى مرسى القناطر، ثم العودة مرة أخرى للمظلات وتستغرق رحلة الذهاب والعودة 4 ساعات تقريبا ما يجعلها فسحة نيلية ممتعة.

وأكد مسئولو المرسى أن الاتوبيس النهرى مؤمن جدا، وبه شرطة وأمن وأطواق نجاة لكل فرد، والوحدة مجهزة بها 3 بحارين وميكانيكى، حيث تتوفر بالمركب عوامل الأمان والسلامة، ويتم المراقبة والمتابعة من الهيئة العامة للنقل النهري، وشرطة المسطحات المائية وشرطة النقل العام، وامن هيئة النقل العام، ومتابعة رئيس هيئة النقل العام.