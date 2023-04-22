الآلاف يتظاهرون أمام البرلمان البريطانى بسبب إخفاق الحكومة فى قضايا البيئة

توجه آلاف المتظاهرين إلى البرلمان البريطاني، السبت، في إطار حملة تستمر 4 أيام، تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة".



وركزت التظاهرة على البيئة، والتنوع البيئي، وانطلقت من "وستمنستر آبي" بمشاركة عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.



وكانت أطلقت مجموعة "Extinction Rebellion" البيئية (XR) الحدث، الجمعة، ووعدت باضطرابات والابتعاد عن قطع الطرقات التي باتت تعرف بها.



وتقول المجموعة إن الآلاف احتجوا أمام الدوائر الحكومية في لندن لـ"تسليط الضوء على الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعاً".



وتسببت المجموعة في السنوات الأخيرة، في اضطرابات كبيرة طالت الطرقات، والمطارات، وشبكات النقل العام، في إطار تظاهرات احتجاج على تغير المناخ.