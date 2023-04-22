استمرار توافد المواطنين على مصيف بلطيم ليلاً وإعادة تشغيل الوحدة الصحية بالنرجس

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة مصيف بلطيم توافد أعداداً كبيرة من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مدينة مصيف بلطيم، كما شهد المصيف استعداد لاستقبال المعيدين، بتجهيز مداخلة الثلاث، ودعمهم بالخدمات الأمنية والمرورية، لتسهيل دخول المواطنين، ضماناً لعدم حدوث تكدس على المداخل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة لإعادة تشغيل الوحدة الصحية بمنطقة الأمل بالإضافة لوجود الوحدة الصحية بالنرجس ودعمهم بالأطباء والتمريض والخدمات المعاونة، بالإضافة للتنسيق مع هيئة الإسعاف لدعم المدينة بـ5 سيارات وتوزيعهم على شواطئ المدينة استعدادا لأي طوارئ قد تحدث .

ويهيب مجلس مدينة بلطيم برئاسة هيثم عطية، المواطنين بالالتزام بعدم السباحة بالأماكن البعيدة أو الخطرة والالتزام بالتواجد في الأماكن القريبة من الشاطئ والأمنه .



اقبال على ملاهي مصيف بلطيم



تواجد مواطنين بالملاهي



توافد المواطنين على كافيهات مصيف بلطيم



توافد على ملاهي المصيف