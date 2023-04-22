استطلاع رأى: تكرار السباق الرئاسى بين بايدن وترامب يشعر الأمريكيين بالإنهاك

كتبت ريم عبد الحميد

مع استعداد الرئيس الأمريكى جو بايدن لإعلان عزمه الترشح رسميا لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، فإن عددا أكبر من الأمريكيين يشعرون بالإنهاك من فكرة تكرار السباق بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك وفقا لاستطلاع جديد لياهو نيوز ويوجوف.

وشمل الاستطلاع 1530 من البالغين الأمريكيين، وتم إجرائه الأسبوع الماضى، ووجد أن 38% اختاروا شعور "الإنهاك" من إجمالى ثمانية مشاعر طلب منهم الاختيار كل ما يأتى فى أذهانهم عند التفكير فى سباق آخر بين بايدن وترامب. ومن بين الناخبين المسجلين، فإن الرقم أعلى بكثير، ووصل إلى 44%.

ولم يكن هناك شعور آخر، سواء الخوف أو الحزن أو الأمل أو الغضب أو الإثارة أو الفخر أو الامتنان، تخطت حاجز الـ 30% بين كل الأمريكيين.

وقال موقع ياهو إن الإرهاب استجابة منطقية لما يكن أن يكون أول انتخابات عامة للرئاسة منذ 1982 التى يخوضها شاغل المنصب وسلفه المهزوم باعتبارهما المرشحين الرئيسيين، وسيكون سباق البيت الأبيض الوحيد فى التاريخ الذى يواجه فيه مرشح اتهامات واحتمال ملاحقة جنائية بسبب التآمر لإلغاء خسارته.

ومع ذلك، فإن الناخبين ليسوا متشائمين تماما بشأن سباق بايدن وترامب، مثلما كان الحال بالنسبة لهم قبل عدة أشهر. ففى ديسمبر الماضى، قال نحو ثلث الناخبين لنفس الاستطلاع إنه لو ترشح بايدن وترامب مجددا ضد بعضهما البعض، فإن النتجية ستكون إما أسوأ شىء يمكن أن يحدث بنسبة (15%)، أو سيئة فى الأغلب بنسبة 17%، وقال 23% فقط إنه سيكون جيدا على الأغلب بنسبة 11%، أو أحسن شىء يمكن أن يحدث بنسبة 12%.

والآن، تقصلت فجوة التسع نقاط إلى 3 فقط، حيث عبر 29% من الناخبين عن رأى سلبى، وعبر 26% من الناخبين عن آراء إيجابية.