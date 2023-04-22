إقبال كبير من أهالى مطروح على الكورنيش والحدائق فى ثانى أيام العيد.. صور

كتب - السيد فلاح

لليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك، شهدت محافظة مطروح استمرار مظاهر بهجة وفرحة الاستمتاع بهذه المناسبة، حيث شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح والحدائق والمتنزهات ومناطق الألعاب، إقبالا كبيرا من الأهالي والأطفال.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد، مع الاطمئنان على توافر الخدمات المقدمة، وتوفير التأمين اللازم والمتابعة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وقام الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في مطروح، بالمرور على عدد من المستشفيات، والاطمئنان على الجاهزية لأى طوارئ وتوافر الأطقم والأدوات والمستلزمات الطبية والعلاجية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالية بحديقة كليوباترا وسط مدينة مرسي مطروح وقال الدكتور وليد رفاعى، إن الاحتفالية عيد الفطر المبارك فى حديقة كليوباترا بمطروح، بجانب استمرار الاحتفالات بمراكز الشباب ، مع تقديم العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية ، وسط توافد المواطنين بمختلف الفئات لقضاء وقت ترفيهي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

حيث شهدت الاحتفالات إقبالاً كبيراً وتضمنت العديد من الالعاب والأنشطة والفقرات الترويحية، وتم توزيع الهدايا على المشاركين فى أجواء تغمرها الفرح والبهجة والسرور لجميع أهالى مطروح.

وأكد "رفاعى" استمرار الاحتفالات بالحدائق والمتنزهات العامة بجانب استمرار المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب" والتى تهدف الى رسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بقرى ونجوع ومدن المحافظة، كما كثفت مراكز المحافظة جهود النظافة ورفع تراكمات ومخلفات القمامة من الشوارع والميادين من خلال ادارات النظافة والتجميل.