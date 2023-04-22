إقبال كبير على حديقة الأزهر.. وفتح النافورة الراقصة وسط أجواء احتفالية بالعيد.. صور

كتب محمود راغب - تصوير خالد كامل

تشهد حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين، فى الساعة الأولى من فتح أبوابها لاستقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الحديقة عددا من منافذ بيع التذاكر وسط إجراءات أمنية مشددة على بوابات الحديقة من تفتيش الحقائب قبل الدخول.

وحرصت حديقة الأزهر على فتح النافورة الرئيسية الخاصة بالحديقة التى تجذب زوار حديقة الأزهر لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أجمل الأماكن التى يمكنك زيارتها فى قاهرة المعز ، حيث تكتسب تميزها من وجودها وسط العديد من المناظر التاريخية، حيث تطل على قلعة صلاح الدين الأيوبى، وعلى منطقة الدرب الأحمر، والعديد من الأحياء المصرية القديمة التى تحمل فى تفاصيلها أصالة التاريخ والطابع المصرى الفريد.

فلا تعتبر حديقة الأزهر مجرد حديقة عامة بها خدمات مميزة، بل إن بها العديد من المناظر التى جعلتها أبرز الأماكن التى يقصدها الشباب لتسجيل لحظات خاصة من حياتهم بفوتوسيشن الزفاف، فبذلك المشهد المطل على القلعة بألوانها المميزة، والبحيرة التى تتوسطها جعلها من أفضل الحدائق التى يمكنك التنزه فيها بوسط القاهرة.