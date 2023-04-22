اليوم السابع
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إقبال على شواطئ رأس البر في ثاني أيام العيد والأهالي يستقبلون الرواد بالورود

السبت، 22 أبريل 2023 05:57 م
إقبال على شواطئ رأس البر في ثاني أيام العيد والأهالي يستقبلون الرواد بالورود إقبال متوسط على شواطئ رأس البر
دمياط - هيثم مراد

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تشهد شواطئ مدينة رأس البر إقبالا متوسطا في ثاني أيام عيد الفطر، وذلك تزامنا مع احتفالات الدمايطة بإجازة العيد، وكان مجلس مدينة رأس البر قد استعد لاستقبال رواد مدينة رأس البر خلال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك بحزمة من الإجراءات أبرزها حملات نظافة استهدفت شواطئ المدينة إضافة إلي تكثيف حملات رفع الاشغالات باسواق رأس البر، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة العمل الخاصة باستقبال سيارات الأجرة للوافدين من المحافظات المجاورة. 
 
فيما قام عددا من العاملين بمجلس مدينة رأس البر باستقبال زوار المدينة بباقات الورود إضافة إلي توزيع لافتات إرشادية بداخلها خريطة المدينة والشواطئ المجانية، بالإضافة إلي اماكن التسوق والأماكن الترفيهية داخل رأس البر. 
 
كما قامت الأجهزة الأمنية بنشر دوريات متحركة داخل المدينة فضلا عن تنظيم حملات مرورية داخل مدينة رأس البر وبالطرق السريعة أيضا لضبط حركة السير استعدادا لاستقبال الوافدين للمدينة.  
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى طوال فترة إجازة العيد، فضلا عن عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان عام المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين، إضافة إلي تخصيص أرقاما لتلقي الشكاوى على مدار اليوم. 
 
ومن المتوقع أن ترتفع اعداد زورا مدينة رأس البر خلال الساعات المقبلة، لقضاء إجازة عيد الفطر بأماكن السهر المجانية داخل المدينة والتي جاء أبرزها منطقة اللسان وشارعي النيل وبورسعيد. 
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (1)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (1)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (2)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (2)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (3)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (3)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (4)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (4)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (5)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (5)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (6)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (6)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (7)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (7)

إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (8)
إقبال متوسط على شواطئ رأس البر (8)
 
 

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