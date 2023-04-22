إقبال على حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف فى ثانى أيام العيد.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهدت حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، اليوم السبت، إقبال ملحوظ من قبل الزائرين للاستماع بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الحديقة توافد للأسر التى اصطحبت أطفالها لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، ومشاهدة الحيوانات والطيور الموجودة داخل الحديقة.

وتوافد المواطنين على بيت الأسود الموجود بالحديقة لالتقاط الصور التذكارية داخل البيت، بالإضافة إلى زيارة بيت فرس النهر الموجود بالحديقة والاستمتاع بمدينة الملاهى.



قالت الدكتورة هبة أحمد إبراهيم، مدير حديقة حيوان بني سويف، اليوم السبت، إن هناك خطة تم وضعها قبل عيد الفطر المبارك لمواجهة أي زحام داخل الحديقة، من خلال توفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين على الحديقة، وتركيب خرائط جديدة كدليل لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة، مؤكدة أن الحديقة تضم عددًا كبير من الحيوانات المتميزة لجذب المواطنين لمشاهدتها، وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر على بوابات الحديقة لتسهيل دخول الزائرين دون أي ازدحام.