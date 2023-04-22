إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة مساء اليوم، باشتباه تسمم غذائي ، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية الحاجر التابعة لدائرة مركز بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة، ادعاء إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية حاجر بني سليمان التابعة دائرة مركز بني سويف.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من "زينب.م.خ" 5 أعوام، "هند.ق.م" 17 عامًا، "شعبان.خ.س 24 عامًا، "شعبان.م.خ" 10 أعوام، "مريم . ش.خ" 3 أعوام، "فرحه.خ.س" 12 عامًا، "عبد الرحمن.م.خ" 12 عامًا، جميعهم مصابين بارتفاع في درجات الحرارة وقئ، جار إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي.