إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة لخلافات الجيرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات بأماكن متفرقة من الجسم، خلال مشاجرات متفرقة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال في مركز كفرالشيخ.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى مشاجرات بمركز كفرالشيخ.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "على .م.ش"، 18سنة، من محلة القصب، "على .ا.م" ، 23 سنة ، من أريمون، "على .ح.ع"، 17سنة، من تقسيم ٤، "عبده .م ، ع" ، 18سنة من العزبة الجديدة، "عبدالرحمن.ا.ا" ، 17 سنة من مسير، "عبده .ك.ا" ، 18سنة ، من العزبة الجديدة، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.