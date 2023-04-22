إصابة 5 أشخاص فى تصادم دراجة نارية وتوك توك بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، فى تصادم بين دراجة نارية وتوك توك على طريق الجرايدة بيلا، بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وذلك خلال الاحتفالات بثاني أيام عيد الفطر المبارك، وقضاء إجازة العيد.

تلقى مساعد وزير الداخلة، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، تفيد بوصول 5 أشخاص، جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بيلا المركزي، مصابين بإصابات متفرقة نتيجة وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية توك توك، حيث تقوم الفرق الطبية بعمل الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة لهم.

ونتج عنه إصابة كل من صلاح الشربيني أحمد، 60 عام، مصاب بإشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمود السيد عز الرجال، 21 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، والسيد عز الشناوي، 56 عام، مصاب بجروح قطعية بالساق اليمني، عبد الباسط سامي عبده، 31 عام، مصاب بجروح باليد اليسرى واليد اليمني، ويوسف خالد درويش، 18 عام، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه.