إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري أمام مدخل الحريشي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، وهم محمد فاروق محمد، 23 سنة، وخالد مجدي فوزي، 18 سنة، وعبد الرحمن عيد علي، 13 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.