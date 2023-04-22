إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى لتقديم الخدمات الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.