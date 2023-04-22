إصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
كما أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى المستشفى المركزى لتقديم الخدمات الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.
يذكر أن الطريق الصحراوى بمحافظة البحيرة قد شهد مؤخرا حادثا مأسويا راح ضحيته شخص وأصيب 3 آخرين بكسور وبجروح متفرقة بأنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز النوبارية.
وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" دائرة مركز النوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى المركزى بالنوبارية لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
كما شهد الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق "القاهرة- الإسكندرية الصحراوى" بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة