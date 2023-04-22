إصابة ربة خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

أصيبت ربة منزل بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بالشوم والعصي، نشبت بينها وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة، في إحدى قرى مركز محافظة الفيوم، اليوم السبت، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال معًا وتعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى مشاجرة بين أمهات الطفلين.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث جرى السيطرة على طرفيها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفالـ في قرية العدوة بجوار شركة البترول بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة ربة منزل تدعى أنوار محمد محمود، 37 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر التعدي عليها بالضرب بالشوم والحجارة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، الذين تبادلا الإتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، مؤكدين أنّ سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين سيدتين بسبب لهو الأطفال وضرب أحدهما للآخر، ثم تطورت إلى مشاجرة بينهم بالشوم والعصي.

وجرى نقل السيدة المصابة إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعها في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها بحسب إصاباتها.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأحيل المتهمين وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.