إزالة 55 حالة بناء طوابق مخالفة وتعديات على الأراضى خلال العيد ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أي مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة، لاسيما في إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك استمرار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، والذي عرضه المهندس أشرف كمال رئيس الوحدة، حيث تضمن التقرير تنفيذ الإزالة في المهد لعدد 55 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى المحافظة، خلال يومين، وذلك بالتنسيق والتعاون المتكامل مع الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والزراعة وجهات الولاية، وبتأمين من قوات الأمن بالمراكز.

وتضمن التقرير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الوحدات المحلية وقطاع الزراعة حيال تلك التعديات ومخالفات البناء، والتي شملت 21 حالة بمركز الواسطى (17حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية، 4 حالات بناء طوابق مخالفة بالحيز العمراني)، 18 حالة بمركز ناصر ،8 حالات بمركز بني سويف 5 حالات بمركز ببا، 3 حالات بالفشن.

من جانبه وجه المحافظ باستمرار تكثيف الجهود لمراجعة كافة المتغيرات المكانية الواردة، مواجهة أي أعمال بناء مخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين، وكذا تنفيذ قرارات الإزالة في المهد لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أيا كانت جهة ولايتها، تنفيذا للقانون، وحفاظا على مساحة الرقعة الزراعية.