إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال إجازة العيد بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين على الأراض الزراعية وأملاك الدولة، والمخالفين لقانون البناء.

وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومحاربة أي تعد على أراض أملاك دولة بكافة الطرق الممكنة، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها ولفت سعد إلى المتابعة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعة أي حالة تعدي تم إزالتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى موضحاً إنه تم إزالة 10 حالة تعدي على أراضي زراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بقرى مراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق ضمن حملات الإزالة التي تتم بصفة دورية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وخاصة مع تكثيف حملات ولجان الرصد للتعديات خلال اجازة عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن ادارة الاعلام بالمحافظة اليوم السبت – انه تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء، فقد قامت الوحدات المحلية لمراكز الغنايم وصدفا وأبوتيج وأبنوب وحي غرب وحي شرق بتنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة 3 حالات بمركز الغنايم (الدور الأول علوي على مساحة 50متر بقرية المشايعة، وسور بلوك أبيض بالغنايم بحري، وشدة خشبية بالدور الأول علوي بالعزايزة)، وإزالة فورية لأعمدة مخالفة خلف الساحة الشعبية بمدينة ابوتيج فضلاً عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي بصدفا ، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني العلوي بالقنطرة بمركز أبنوب بالإضافة إلى إزالة حالتين بحي شرق (أعمدة الأسقف بتقسيم الحقوقيين، وأعمدة الدور الرابع بشارع اسماعيل الشريف)؛ وذلك خلال حملات برئاسة مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج، خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وشدد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات القروية بالمرور الميدانى المستمر خلال اجازة عيد الفطر المبارك وتشكيل لجان رصد بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة لرصد وازالة اية مخالفات بناء او اية تعديات على اراضى زراعية او اراضى املاك دولة وضرورة التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أية حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.