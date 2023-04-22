إزالة فورية لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بأسوان.. صور

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية ، وأيضاً الإلتزام بتوقيتات الغلق المحددة لخفض الأحمال والإنارة ضمن جهود الدولة فى هذا الإتجاه، وهو الذى تكامل مع إنتظام حركة المركبات والسيارات على خطوط السير الداخلية والخارجية بين مختلف المحافظات سواء بموقف الأقاليم الرئيسى أو باقى المواقف بالمراكز والمدن.

وفى هذا الإطار، رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين، حالة تعدى على أملاك الدولة عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية عنيبة على مساحة 200 م2 ، وبأسوار إرتفاع 3 متر ، وقد تم تنفيذ الإزالة الفورية لها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من القمامة والأتربة بمتوسط 20 طن يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تمهيد ورش الطرق الداخلية بمداخل مدينة نصر النوبة والقرى.

ومن جانب أخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف من نواب رئيس المدينة، أعمال النظافة العامة بالحدائق العامة والأحياء والمناطق السكنية المختلفة، والشوارع الرئيسية، مع العمل بتلافى أوجه القصور فور الإخطار بها.

فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف إبراهيم سليمان، أعمال النظافة العامة برفع 25 طن من تراكمات المخلفات والقمامة ، مع رفع 25 حالة إشغال وتعدى على الطريق، بالإضافة إلى مصادرة عربات الحنطور المخالفة.

وفى نفس السياق، واصلت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال النظافة العامة خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك داخل الشوارع الرئيسية، فضلاً عن تنفيذ آلية الجمع المنزلى وتفريغ الصناديق من كميات القمامة أولاً بأول.